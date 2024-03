Liliana Resinovich, spuntano le foto choc negli hard disk del marito

Liliana Resinovich, 63 anni di Trieste, era una donna pensionata che conduceva una vita tranquilla. Il14 Dicembre 2021 è scomparsa nel nulla e immediatamente sono iniziate le sue ricerche. Poi il 5 Gennaio 2022 il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni. Dopo che il caso era stato chiuso come suicidio, il suo corpo è stato riesumato e la Procura sto svolgedo delle nuove indagini. (Continua a leggere dopo le foto)

Liliana Resinovich, foto sconvolgenti negli hard disk del marito

Le indagini sulla morte di Liliana Resinovich proseguono senza sosta. Gli inquirenti hanno deciso di analizzare di nuovo il contenuto di cinque hard disk che il marito, Sebastiano Visintin, consegnò a un amico. All’interno ci sarebbero foto di Liliana e del marito, ma anche foto per adulti. Chi l’ha visto?, nella puntata andata in onda mercoledì 27 Marzo 2024, ha ripercorso cosa è successo a questo materiale, dalla consegna di Visintin agli amici fino ad oggi. Visintin il 16 Dicembre 2021, due giorni dopo la scomparsa di Liliana, si spostò da Trieste a Romans d’Isonzo, per andare a trovare una coppia di amici, Giuseppe e Laura. A quest’ultima, consegnò una macchina fotografica: “Dentro la custodia c’era un cuore di pietra rosso con scritto su Lilly e Seba, mi disse che quando sarebbe arrivata la persona a cui avrebbe voluto consegnarla gliela avrei data io. Lui non aveva tempo perché sarebbe dovuto andare a Gorizia”, ha raccontato Laura alla trasmissione di Rai 3.

