Liliana Resinovich, la rivelazione da brividi di Claudio Sterpin sul marito

Nella puntata di ieri di “Chi l’ha visto?”, la conduttrice Federica Sciarelli ha parlato nuovamente del caso Liliana Resinovich. In studio è stato ospite Claudio Sterpin, amico di lunga data della donna trovata morta e con il quale pare avesse una relazione segreta. Sterpin ha risposto alle parole del marito di Liliana, Sebastiano Visentin, e si è lasciato andare ad una rivelazione da brividi. (Continua…)

Il caso Liliana Resinovich

Il caso sulla morte di Liliana Resinovich ha riscosso grande attenzione nell’opinione pubblica. La donna, scomparsa qualche giorno prima, è stata trovata senza vita nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni. Il cadavere era in due grandi sacchi neri e la testa era avvolta in due sacchetti di nylon trasparenti.

Dopo il ritrovamento del cadavere, la Procura ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause della morte. La prima ipotesi è stata quella di morte per soffocamento e le indagini si sono concentrate principalmente sul marito, Sebastiano Visentin. Quest’ultimo, infatti, pare avesse scoperto una presunta relazione extra-coniugale tra la moglie e Claudio Sterpin, amico di lunga data. La donna era intenta nel lasciare il marito per intraprendere questa nuova relazione amorosa.

Successivamente la Procura ha valutato l’ipotesi del suicidio, arrivando ad archiviare il caso. La famiglia di Liliana si è opposta alla decisione della Procura e le indagini ora proseguono per capire cosa sia successo alla donna. (Continua…)

La rivelazione di Sebastiano Visentin

Ospite di “Chi l’ha visto?”, Sebastiano Visentin la scorsa settimana si è lasciato andare ad una rivelazione su Claudio Sterpin: “La storia d’amore era solo dalla parte di Claudio. Bisogna vedere se lei era d’accordo. Io sono convinto di no, altrimenti lei me l’avrebbe detto”. Il marito della Resinovich ha spiegato anche perchè ha bloccato il numero di Sterpin dopo la scomparsa: “Liliana mi diceva che riceveva spesso strane telefonate, in cui si sentiva ansimare. Quando ho visto il numero ho richiamato e ho sentito solo respirare, per cui l’ho bloccato”. (Continua…)

La replica di Claudio Sterpin

Nella puntata di ieri di “Chi l’ha visto?”, invece, è stato ospite Claudio Sterpin, che ha replicato alle parole del marito di Liliana Resinovich. “È una invenzione. A me lei non ha mai detto che riceveva chiamate da qualcuno che ansimava. Tantomeno ero io a farlo in quella chiamata“, ha detto Sterpin negli studi di “Chi l’ha visto?”.