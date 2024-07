C’è stata una serie di esplosioni in sei magazzini di fuochi d’artificio. Ben 150 persone sono state fatte evacuare dalle autorità. Le immagini diffuse in tv e sui media hanno mostrato una lunga serie di esplosioni in sei magazzini e nuvole di fumo. Vediamo nel dettaglio che cos’è avvenuto. (Continua a leggere dopo le foto)

Sofia, esplosioni in 6 magazzini: evacuate 150 persone

C’à stata una serie di esplosioni in sei magazzini di fuochi d’artificio vicino a Sofia: una persona è rimasta uccisa, un’altra ferita e altre due disperse in una. Come riportato da The social post, lo ha annunciato il ministro degli Interni, Kalin Stoyanov, mentre 150 persone sono state fatte evacuare dalle autorità dopo le esplosioni avvenute nella città di Elin Pelin, alle porte della capitale. La causa non è ancora chiara. La vittima è un uomo di 49 anni, morto dopo essere stato ricoverato in ospedale con gravi ustioni e ferite dovute all’inalazione del fumo. I medici stanno lottando per salvare la figlia ventenne, che ha riportato ustioni su oltre l’85% del corpo, ma le possibilità sono scarse. Sempre secondo fonti governative, altri due uomini, di 60 e 22 anni, che si trovavano all’interno del magazzino al momento delle esplosioni, risultano dispersi.

