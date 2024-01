Un vasto incendio è divampato in un terminal di gas attorno alle 4:00 nella notte tra sabato 20 e domenica 21 gennaio 2024. Le autorità hanno dichiarato un livello di allerta alto e i vigili del fuoco si sono recati subito nella centrale per domare le fiamme. Si ritiene che una possibile causa dell’incendio siano delle esplosioni provocate da droni. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Aereo precipita e si schianta al suolo: a bordo diversi passeggeri

Leggi anche: Gratta e vince 2 milioni di euro in Italia, poi la scoperta: chi è il vincitore

Russia, incendio nel terminal del gas Novatek: cos’è successo

L’incendio è esploso questa notte al terminal Novatek, tra i più grandi produttori di gas naturale della Russia. La centrale è situata nel porto di Ust-Luga, sul confine con l’Estonia, a 110 chilometri da San Pietroburgo, sul Mar Baltico. Il complesso Novatek di Ust-Luga è in funzione dal 2013 ed è tra i più grandi della Russia. L’impianto produce carburante per aerei e gasolio. Un livello di allerta elevato è stato dichiarato dalle autorità del distretto portuale di Kingiseppsky, mentre il Ministero dell’Emergenza e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per estinguere le fiamme. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Paura sul traghetto in Italia, onde molto forti si abbattono sulla nave: cos’è successo

Leggi anche: Andreea Rabciuc, trovato il corpo della ragazza scomparsa due anni fa

Incendio a Novatek in Russia: la situazione

A dare la notizia dell’incendio, Aleksandr Drozdenko, governatore della regione di Leningrado. Nessun ferito a seguito dell’incendio al terminal Novatek del porto di Ust-luga. Il personale è stato evacuato”, ha scritto su Telegram. Quali sono le cause dell’incendio. “Alle ore 2:45 è arrivata una telefonata dal governatore della regione di Leningrado, Aleksandr Drozdenko, che erano avvenute due esplosioni nel porto di Ust-Luga presso l’impresa Novatek”, ha affermato il capo del distretto Yuri Zapalatsky in un videomessaggio pubblicato sul suo canale Telegram. (Continua dopo le foto)

Attacco di droni tra le possibili cause

Cosa ha causato l’esplosiane a Novatek? Secondo alcuni canali Telegram russi, una possibile causa è un attacco provocato da dei droni. Alcuni abitanti di Kingisepp, una cittadina a circa 35 chilometri dal luogo dell’incendio, avrebbero sentito il rumore di droni in volo. Il ministro della Difesa ha riferito di droni abbattuti in 3 diverse regioni nella serata di sabato, ma non ha segnalato ufficialmente alcun drone sulla regione di Leningrado.