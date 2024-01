Aereo precipita e si schianta al suolo: a bordo diversi passeggeri

Un aereo passeggeri è precipitato durante il suo viaggio, lo hanno fatto sapere i telegiornali locali. Ancora però non si sa il motivo dello schianto. Cos’è successo ai passeggeri che viaggiavano nell’aereo che si è schiantato al suolo? Una squadra di soccorritori è stata inviata nella zona. (Continua dopo le foto)

Aereo passeggeri precipita in Afghanistan: la situazione

Un aereo passeggeri indiano è precipitato questa mattina nella regione montuosa di Badakhshan, nel Nord-Est dell'Afghanistan. "Un aereo si è schiantato nella zona di Tupkhana, nel distretto di Zebak, nella provincia di Badakhshan", ha annunciato il portavoce della polizia di Badakhshan, Ihsanullah Kamgar. I quotidiani locali hanno fatto sapere che una squadra di soccorritori si sono recati nella zona per aiutare eventuali feriti, fa sapere Agi.

Aereo passeggeri precipita in Afghanistan: chi c’era a bordo

Nell’aereo che è precipitato oggi in Afghanistan viaggiavano sei persone: quattro membri dell’equipaggio e due passeggeri. Non si sanno al momento le condizioni di coloro che viaggiavano a bordo dell’aereo, né quali siano le cause dello schianto anche se al momento si ipotizza un malfunzionamento tecnico. Il volo era partito dall’India ed era diretto a Mosca, via Tashkent.