Vasto incendio in Italia, panico e paura

Un grosso incendio si è sviluppato la sera di mercoledì 19 Giugno 2024 in Italia, trasformando la zona coinvolta in una vera e propria scena apocalittica, con colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza. Immediatamente sul luogo sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno avuto diversi problemi nell’arginare le fiamme. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Vasto incendio ad Ancona, in fiamme un deposito di ecoballe

Un incendio è scoppiato nella serata di mercoledì 19 giugno 2024 nella zona Baraccola, ad Ancona. Le fiamme, come riportato da The social post, hanno avvolto il deposito della ditta Ds Smith Recycling, situato in via Caduti del Lavoro, vicino al Centro Mirum. L’incendio, che ha preso piede poco dopo le 23, ha prodotto colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza. La situazione è subito apparsa critica, tanto che, per precauzione, sono state evacuate tre famiglie residenti in una palazzina vicina all’azienda. L’intervento dei pompieri si è rivelato complicato non solo per l’intensità delle fiamme, ma anche per alcune esplosioni udite durante il rogo, probabilmente causate da bombole o altri materiali infiammabili presenti nel capannone.

