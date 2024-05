Treviso, un uomo di soli 40 anni è morto nel sonno dopo essere rientrato da una vacanza sulla costiera Amalfitana. Lascia la moglie e i due figli. Cosa è successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Pensavo fossero postumi”, poi la scoperta: 19enne riceve la terribile diagnosi

Leggi anche: Liliana Resinovich, l’errore nell’autopsia che cambia tutto

Filippo muore dopo una vacanza in Campania

Filippo Esposito era appena rientrato dalla Costiera Amalfitana, dove aveva festeggiato il 50esimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori. Dopo la vacanza aveva fatto ritorno nella sua casa di Cornuda in provincia Treviso dove viveva con sua moglie e i suoi due figli. Qui, a pochi giorni da un momento di festa, Filippo ha perso la vita in modo improvviso e inaspettato. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Gianfranco Fini condannato: la pesante decisione del giudice

La morte improvvisa, la comunità in choc

La notizia ha sconvolto la comunità di Treviso in cui vive la famiglia oltre a quella di Minori, in Campania, della quale l’uomo era originario. Filippo Esposito era sposato con Claudia Zuccarello e lavorava alla DS Smith di Cornuda. Una delle sue passioni era quella per la cucina, che lo aveva portato a lavorare in vari locali. Ora però i familiari e gli amici si stringono nel cordoglio e si chiedono come sia possibile una fine tanto improvvisa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva