La sfortunata protagonista di questa vicenda è una ragazza di soli 19 anni che, dopo una vacanza in Grecia ha cominciato ad accusare un’emicrania. Dopo essersi sottoposta ad alcune analisi ha ricevuto la più terribile delle diagnosi dai medici. Ecco cosa si è scoperto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Liliana Resinovich, l’errore nell’autopsia che cambia tutto

Leggi anche: Tragedia del 1° Maggio, un morto e diversi feriti: cos’è successo

I primi sintomi non destano sospetti

Pensava fossero soltanto un innocuo mal di testa di quelli che si possono avvertire dopo un periodo di eccessive bevute. Ella, ragazza di 19 anni era appena tornata da una vacanza su un’isola greca di quattro settimane insieme agli amici e aveva cominciato a sentirsi piuttosto stanca e spossata. Inizialmente i sintomi non avevano destato in lei nessuna preoccupazione. La 19enne si era infatti convinta che il malessere potesse essere attribuito all’abuso di alcol fatto in vacanza. Ma la situazione è presto peggiorata. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Gianfranco Fini condannato: la pesante decisione del giudice

Il confronto con i medici

“Tutto è iniziato lo scorso giugno, quando sono andata con le mie amiche a Zante per una vacanza”, ha raccontato Ella Pick alla testa inglese The Sun. “È stata un’esperienza fantastica. Le prime due o tre notti stavo benissimo, poi ho iniziato a sentirmi strana. In un primo momento ho pensato che forse potevano essere i postumi di una sbornia, così ho ridotto l’alcol“. Una volta tornata a casa in Inghilterra Ella ha cominciato a sentirsi sempre peggio: “Una settimana dopo ho iniziato ad avere forti emicranie. La pressione nella parte posteriore della testa era terribile. Ho sempre sofferto di emicrania, ma mai così tanto. Poi il mio occhio sinistro si è spostato verso l’interno, verso il centro del viso. Ho fatto un esame della vista e mi hanno indirizzato all’ospedale dicendomi che era molto preoccupante”.