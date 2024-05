Home | Tragico schianto in autostrada, il bilancio è drammatico: tutto bloccato

Un tragico incidente si è verificato questa mattina presto in autostrada. Un auto con a bordo una famiglia si è schiantata contro un mezzo pesante. Il bilancio è drammatico. Il traffico è rimasto bloccato per oltre due ore.

Tragico schianto in autostrada

Stamattina intorno alle 6.20 un altro incidente stradale. Sulla carreggiata nord dell’autostrada A22 del Brennero tra Egna e Bolzano sud al km 87, un’auto che procedeva in direzione Brennero si è scontrata con un mezzo pesante. A bordo una famiglia di 5 persone. Non sono ancora chiare la cause dell’incidente, su cui indagano gli agenti della polizia stradale. Il sinistro stradale ha provocato due chilometri di coda nel tratto interessato. Nello schianto c’è stata una vittima. (continua dopo la foto)

Una famiglia distrutta

A perdere la vita nell’incidente di questa mattina 11 maggio è stata una donna olandese che stava viaggiando sull’auto assieme al marito e ai tre figli, portati in codice arancione all’ospedale San Maurizio di Bolzano.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118 con l’elisoccorso Pelikan 2 e il personale della A22. Il traffico è rimasto bloccato fino alle 8.20. In questo momento si registrano ancora code tra Egna e Bolzano Sud.