Home | Autostrade, Telepass aumenta le tariffe: come non pagare più nulla

A partire dal 1° luglio, Telepass aumenterà il canone mensile. Esiste un modo però sia per recedere senza pagare penali entro il 30 giugno, sia per usufruire del servizio gratuitamente per un anno. (Continua…)

Cos’è Telepass

Telepass è un marchio registrato di proprietà di Mundys atto a contraddistinguere un sistema di riscossione del pedaggio autostradale con l’utilizzo del telepedaggio, introdotto in Italia nel 1989. È stato installato la prima volta sull’Autostrada A1 nei caselli delle principali città italiane durante i Mondiali di calcio del 1990, poi in seguito l’implementazione si è estesa a tutti i caselli della rete autostradale nazionale.

Secondo i dati aggiornati all’aprile 2016, circolano 8 milioni di apparecchi Telepass, per un totale di circa 2 milioni di transiti al giorno. Attualmente con Telepass si possono pagare anche alcuni parcheggi e si può acquistare e ritirare i biglietti dei traghetti Caronte & Tourist sullo Stretto di Messina. Dal 1° luglio aumenteranno le tariffe, ma esiste un modo per avere l’abbonamento gratuito per un anno. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)