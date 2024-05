Taormina, Messina – Ritrovata Denise D’Arrò, la ragazza di diciassette anni scomparsa lo scorso 2 maggio dopo essere uscita di casa per una passeggiata con il cagnolino. Ecco come l’hanno trovata. (Continua a leggere dopo la foto…)

Denise D’Arrò, scomparsa nel nulla dopo una passeggiata

Le ricerche sono terminate e finalmente Denise D’Arrò è stata ritrovata. Le forze dell’ordine si erano mobilitate dopo l’allarme della famiglia che non l’aveva vista rientrare a casa nella loro residenza di Trappitello (Taormina). Lo scorso 2 maggio, la ragazza di 17 anni era uscita per una passeggiata serale in compagnia del suo cagnolino per poi fare perdere completamente le sue tracce. Anche il cellulare risultava spento fomentando ancora di più la paura dei familiari. (Continua a leggere dopo la foto…)

Mobilitate le ricerche per Denise

La madre di Denise D’Arrò aveva denunciato la scomparsa della ragazza presso la Stazione dei Carabinieri di Taormina. Subito dopo la Prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse che coinvolge le forze di polizia e i vigili del fuoco. Parallelamente si era lanciato un appello agli abitanti della zona e anche un gruppo di volontari e la protezione civile con le unità cinofile si erano cimentati nelle ricerche. Ora la famiglia può tirare un sospiro di sollievo perché la ragazza è stata ritrovata. Ma vediamo cos’era successo.

