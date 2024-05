Alessandro Venturelli è nato a Sassuolo, in provincia di Modena, il 18 luglio 2000. Il papà e la mamma lo chiamano “Alle”, nomignolo usato non solo in famiglia ma anche dagli amici più stretti. A proposito della scomparsa di Alessandro, il 5 dicembre 2020 il ragazzo si è allontanato da casa con uno zaino con dentro: biancheria, chiavi dell’auto, telo di plastica, scotch, metro da sarto, un libro su come ottenere successo e felicità con l’allenamento della mente. Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo di domenica 12 maggio 2024 ha intervistato Roberta e Roberto, i genitori di Alessandro. (Continua a leggere dopo le foto)

Alessandro Venturelli, il dolore dei genitori a “Verissimo”

Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo di domenica 12 maggio 2024 ha intervistato Roberta e Roberto, i genitori di Alessandro Venturelli, scomparso misteriosamente il 5 dicembre 2020. Nell’ultimo periodo le speranze di trovare Alessandro si sono accese grazie a segnalazioni di presunti avvistamenti provenienti dall’Olanda, dove anche gli ultimi segnali del cellulare di Alessandro sono stati registrati: “Silvia è sempre più difficile ma noi andremo avanti e non ci fermeremo mai. Questa è una battaglia. Alessandro era un ragazzo speciale perché era molto determinato però allo stesso tempo davvero sensibile con un cuore grande. Tante volte penso che non ha voluto darmi troppi problemi visto il mio momento di fragilità. Dopo sei mesi dalla morte di mio fratello mi sono ammalata io. Il 5 dicembre lui è andato via. Nell’ultimo periodo c’è stato un cambiamento brutto, lui era cambiato. Aveva questi momenti di pianto e stava male. Il giorno prima di andare via lui ha pianto. Più volte gli ho chiesto: “cosa sta succedendo?”. E lui mi ha risposto “devo crescere””.

