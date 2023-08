Alessandro Venturelli scomparso, poco fa la drammatica notizia in famiglia

È arrivata una drammatica notizia per la famiglia di Alessandro Venturelli, giovane scomparso nel 2020 da Sassuolo. Nei giorni scorsi, la mamma del ragazzo ha ricevuto alcune segnalazioni da Scampia, quartiere di Napoli. La speranza sembrava potesse riaccendersi. Adesso, invece, è arrivata una brutta notizia. (Continua…)

La scomparsa di Alessandro Venturelli

Alessandro Venturelli è scomparso il dicembre 2020 da Sassuolo. Da allora non si hanno più notizie su di lui. Le ricerche sono partite il giorno stesso della denuncia, ma Alessandro non è mai stato ritrovato. La sua famiglia non ha mai smesso di cercarlo e la mamma Roberta ha lanciato centinaia di appelli, sia in televisione che sui social. Nei giorni scorsi, la famiglia ha ricevuto una segnalazione su Alessandro. Il giovane potrebbe trovarsi a Scampia, quartiere di Napoli. “Sì, siamo sicuri. Il taglio degli occhi era il suo e il tatuaggio sul braccio era lo stesso. Qui c’è Alessandro“, dichiara la segnalazione. (Continua…)

Alessandro Venturelli nonno morto

Una drammatica notizia sconvolge la famiglia di Alessandro Venturelli: è morto il nonno. L’annuncio è stato dato dalla mamma di Alessandro, Roberta, che ha pubblicato sui social una foto del figlio seduto sul trattore con accanto il nonno. Un dolore senza fine per la famiglia Venturelli, che dal 2020 è alla ricerca del figlio scomparso. Nessuno sa cosa gli sia successo. Adesso un’altra brutta notizia: il signor Ruggero è scomparso. (Continua…)

Alessandro Venturelli nonno morto: l’annuncio sui social

È stata la mamma di Alessandro Venturelli ad annunciare la morte del signor Ruggero sui social. La donna ha pubblicato una foto del figlio seduto sul trattore accanto al nonno. “Ora aiutaci da lassù”, si legge nella didascalia della foto. Lo scatto ha fatto emozionare gli italiani. Nessuno vorrebbe vivere la tragedia vissuta in questi anni dalla famiglia Venturelli. Tra i commenti c’è chi scrive: “Sarà l’angelo custode di Alessandro“.