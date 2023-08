Home » Terremoto in Italia poco fa: la zona colpita

La terra torna a tremare in Italia. Ormai si registra quasi una scossa al giorno nel nostro paese. Questa volta la scossa è stata di magnitudo 3.0. Fortunatamente sempre molto leggera, ma la paura è stata tanta. Sui social, infatti, sono giunte centinaia di segnalazioni. “Secondi da brividi”, ha scritto qualcuno. La scossa dunque è stata abbastanza breve, ma ha generato molta paura nei residenti. (Continua…)

Leggi anche: Terremoto in Italia, paura tra i residenti: dov’è successo

Leggi anche: Forte scossa di terremoto 5.2 provoca danni e feriti: dov’è successo

Terremoto in Italia poco fa

Poco fa, intorno alle 13:45, è stata avvertita una scossa di terremoto in Italia di magnitudo 3.0. La scossa è stata abbastanza leggera, ma ha spaventato lo stesso i residenti. Sui social, infatti, sono arrivate centinaia di segnalazioni. Qualcuno ha addirittura scritto: “Secondi da brividi“. La scossa, infatti, è stata molto breve, ma sono stati i secondi più lunghi dell’intera giornata. Il fenomeno ha spaventato i residenti e qualcuno sicuramente si sarà riversato in strada temendo per la sua incolumità. (Continua…)

Leggi anche: Caterina Balivo sente un terremoto ma non è come pensa: cos’è successo

Leggi anche: Terremoto in Italia, paura nella notte: dov’è successo

Terremoto Ancona oggi

L’Italia torna a tremare: poco fa è stata avvertita una scossa di terremoto a largo di Senigaglia, vicino Ancona. Erano le 13:45 quando l’Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 3.0. L’epicentro è stato in mare, a 11 km dalla spiaggia di Velluto. È stata una scossa di breve durata, ma di forte intensità. È stata avvertita dai residenti della zona ed infatti sui social sono arrivate centinaia di segnalazioni. La terra trema spesso in Italia, soprattutto nel Sud Italia. Solo pochi giorni fa è stata registrata una scossa di terremoto a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei. (Continua…)

Terremoto Ancona oggi: paura per i residenti

La scossa di terremoto di oggi vicino Ancona ha messo paura ai residenti della zona. Nonostante l’epicentro sia stato in mare, a 11 km dalla spiaggia di Velluto, molti hanno avvertito la scossa, come dimostrano le segnalazioni giunte sui social. “Secondi da brividi“, è il commento di un utente che balza subito all’occhio perchè descrive in modo perfetto quello vissuto dai residenti intorno alle 13:45. Secondi che sembravano interminabili e sicuramente saranno stati i più lunghi dell’intera giornata.