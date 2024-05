Denise Pipitone, la segnalazione da brividi dopo 20 anni: chi stanno cercando – Mara Venier ha aperto la puntata del 12 maggio di Domenica In, dedicata alla festa della mamma, con un’intervista a Piera Maggio, genitore di Denise Pipitone, la piccola scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004. «Ho deciso di scrivere un libro per Denise perché c’è una parte di me che non era mai stata raccontata. Quel libro è stata quella parte di verità che non tutti conoscevano. In questo libro è la mamma che parla. Volevo tirar fuori quella che era la mamma di Denise e poi spero che un giorno mia figlia abbia tra le mani questo libro», ha esordito Piera Maggio. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Denise Pipitone, l’annuncio di Piera Maggio a “Verissimo” dopo 20 anni dalla scomparsa

Leggi anche: “Eccomi, sono io”: Denise Pipitone, l’orrore gela l’Italia intera

Denise Pipitone, Piera Maggio rompe il silenzio: nuova segnalazione dopo 20 anni

Ospite da Mara Venier a “Domenica In” Piera Maggio ha spiegato cosa ha riscontrato nella sua abitazione: «Una microspia era nell’androne di casa e l’altra era nel famoso garage in cucina. Mi ha portato indietro negli anni. Doppiamo capire se è materiale dello Stato o qualcosa di privato. Erano calde e ancora collegate alla corrente elettrica. Adesso stanno cercando di fare delle indagini. Dopo 20 anni ancora questa roba a casa?». (continua a leggere dopo le foto)

Denise Pipitone, la madre Piera Maggio ospite a “Domenica In”

«In questi giorni ho parlato con un mio consulente e abbiamo parlato di queste cimici che non sono di un materiale nuovo. Ma la cosa aberrante è che me le ritrovo in casa adesso. Ma chi è che ha avuto modo di poter violare il nostro appartamento? Noi abbiamo cercato sempre di spogliarci di qualsiasi cosa», ha insistito la madre di Denise.