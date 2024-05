Tragedia durante la festa, si sente male e muore davanti alla mamma

La Festa della mamma è finita in tragedia per mamma e figlio. Un uomo di 58 anni, domenica scorsa, si è sentito male proprio mentre si trovava a pranzo dalla mamma. Per lui, nonostante i soccorsi siano stati immediati, non c’è stato niente da fare. (Continua…)

Malore durante la festa, muore davanti alla mamma

Domenica scorsa, durante la Festa della mamma, un uomo di 58 anni ha accusato un malore durante il pranzo. La mamma ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma quando questi sono arrivati per lui già non c’era niente da fare. La notizia ha sconvolto l’intera comunità. L’uomo era molto conosciuto e apprezzato nel paese. Si era preso cura del padre e adesso stava facendo lo stesso con la mamma. Il destino, però, aveva scritto un finale diverso per lui. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)

Andrea Mainino muore per un malore durante la Festa della Mamma

Andrea Mainino è morto all’età di 58 anni a casa della mamma, dove si trovava per pranzo. L’uomo è caduto a terra improvvisamente, mamma Franca ha allertato i soccorsi, ma quando sono arrivati per lui già non c’era niente da fare. Sin da piccolo, Andrea si era preso cura del padre e adesso faceva lo stesso con la madre. È morto proprio nel giorno della Festa della mamma. (Continua…)

Paese in lutto

La notizia ha sconvolto l’intero paese di Stra, in provincia di Venezia. Andrea era stimato e apprezzato da tutti. Oggi tutti lo ricordano, in particolare il gruppo di amici molto stretti con cui Andrea era cresciuto: “Andrea era molto solare e sempre disponibile con tutti, aveva sempre la battuta pronta, pieno di umorismo, cantava in rima, reinventando le canzoni. Era anche un grande lavoratore. Ha combattuto contro un tumore, e poi tre anni fa era stato anche operato al cuore. Un cuore che era grande: fin da piccolo si era preso cura del padre e ora lo faceva con la madre. Mancherà tantissimo a tutti noi ragazzi di Stra degli anni 1964/65”.