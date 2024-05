Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. A causa di un terribile incidente in moto, in queste ore ha perso la vita Francesco, un giovane ragazzo di 20 anni. (Continua a leggere dopo le foto)

Terribile incidente in moto, Francesco muore a 20 anni

La grande maggioranza degli incidenti gravi e di quelli mortali sono dovuti a una serie di comportamenti scorretti, principalmente eccesso di velocità, guida distratta e pericolosa, mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Nella seconda decade del terzo millennio si è visto un importante incremento degli incidenti e sempre più associato all’uso convulso degli smartphone, tanto da far approvare dai legislatori provvedimenti specifici. Un tragico incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato in via Rospigliosi, zona San Siro. Il ventenne Francesco Squarcia ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto su cui viaggiava, una Honda SH.

