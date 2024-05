Novak Djokovic dopo l’incidente con la borraccia rassicura i tifosi. Venerdì sera ha suscitato grande clamore l’incidente sfortunato che ha coinvolto Novak Djokovic dopo la vittoria nel suo primo match agli Internazionali d’Italia contro Corentin Moutet. Mentre stava autografando, in procinto di rientrare negli spogliatoi, il numero uno del tennis mondiale è stato colpito da una borraccia che è scivolata dallo zaino di un tifoso nelle tribune, il quale si era spinto in avanti per chiedere l’autografo a Nole.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24