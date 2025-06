Fognini, la risposta su Alcaraz è pazzesca: il gesto al pubblico diventa virale

Fabio Fognini si distingue a Wimbledon 2025, in quello che potrebbe rappresentare il suo ultimo torneo sull’erba londinese. Il tennista ligure ha acceduto al tabellone principale in seguito al ritiro di un avversario e si è trovato ad affrontare Carlos Alcaraz, attuale numero 2 del ranking ATP e detentore del titolo.

Sul campo centrale dell’All England Club, Fognini sta mostrando una delle sue migliori prestazioni stagionali. La partita ha visto il tennista italiano reagire in modo deciso a un avvio in salita, con colpi di grande qualità. Dopo aver perso il primo set 7-5 per un break subito nell’undicesimo gioco, Fognini ha alzato il livello nel secondo set.

Durante il secondo parziale, sotto di un punto nel quarto game, Fognini ha realizzato una risposta di diritto potente al servizio di Alcaraz, lasciando l’avversario immobile e suscitando entusiasmo sugli spalti. L’episodio è stato seguito da un gesto particolare rivolto al pubblico: il ligure ha mimato uno scatto fotografico, accompagnato da un sorriso, gesto che è stato immediatamente condiviso sui social network.

Il colpo di Fognini e la sua reazione hanno rapidamente raggiunto una vasta risonanza su tutte le principali piattaforme social. Molti tifosi e appassionati hanno riconosciuto il valore tecnico e spettacolare dell’azione, sottolineando la capacità del tennista italiano di entusiasmare ancora nelle grandi occasioni.

Nonostante le difficoltà e la forza dell’avversario, Fabio Fognini sta dimostrando che il talento può emergere anche a fine carriera e un una sfida “impossibile”. Indipendentemente dall’esito finale del match, la sua risposta vincente rimarrà tra le immagini più significative di Wimbledon 2025.

