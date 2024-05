Home | Stipendio, bonus 2 Giugno in busta paga per gli italiani: come funziona

Bonus 2 giugno – Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul bonus previsto dall’ordinamento italiano per il prossimo 2 di giugno 2024. (Continua a leggere dopo la foto…)

Bonus 2 giugno: a chi spetta

Il 2 giugno è il giorno della Festa della Repubblica. Quest’anno la festività cadrà di domenica e l’ordinamento italiano prevede che, in questo caso, il giorno venga considerato come giorno di riposo non goduto. Secondo l’articolo 5, comma 3, della legge n. 260 del 1949, gli italiani potranno ottenere il corrispettivo in busta paga di questa giornata in quanto festività non goduta. La normativa in questione stabilisce infatti che “Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera“. Tuttavia ci sono delle specificità da tenere in considerazione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Come cambia la busta paga

Per quanto riguarda gli impiegati e gli operai retribuiti con stipendio fisso, l’importo aggiuntivo sarà pari a quanto percepito per un giorno di lavoro. Secondo quanto riportato dal sito Business.it è possibile risalire alla cifra esatta con questo calcolo: “Si prende 1/26 della retribuzione lorda: con uno stipendio di 2.000 euro, il bonus sarà di circa 77 euro lordi, mentre con uno stipendio di 2.500 euro, il bonus sarà di circa 96 euro lordi“. Gli operai retribuiti in misura oraria, invece, si vedranno riconosciuto un importo pari al compenso orario moltiplicato per le ore abituali di lavoro. “Ad esempio, un lavoratore che lavora 7 ore al giorno con un compenso di 10 euro l’ora riceverà un bonus di 70 euro”.

