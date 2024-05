Home | Previsioni meteo, non ci sono buone notizie: cosa succederà in settimana

In meteorologia la previsione meteorologica o previsione del tempo è l’applicazione delle conoscenze della scienza atmosferica e della tecnologia per prevedere lo stato dell’atmosfera in un tempo futuro ed in una data località. Gli esseri umani tentano di predire il tempo informalmente da millenni, e formalmente almeno dal XIX secolo. La previsione meteo si effettua a partire dalla raccolta di dati quantitativi sullo stato attuale dell’atmosfera, utilizzando poi la comprensione scientifica dei processi atmosferici per stimare l’evoluzione dell’atmosfera secondo varie possibili tecniche. In queste ore le previsioni meteo per l’ultima settimana di Maggio 2024 non danno buone notizie. (Continua a leggere dopo le foto)

La settimana dal 27 Maggio 2024 al 2 Giugno 2024 sarà all’insegna del maltempo, con un peggioramento più incisivo delle condizioni meteo che interesserà soprattutto le regioni settentrionali e parte del Centro Italia. E se già tra oggi (martedì 28 maggio) e domani (mercoledì 29) le previsioni non sono delle più rosee, a preoccupare maggiormente saranno le giornate di giovedì e venerdì, che vedranno l’arrivo di due impulsi perturbati che porteranno forti temporali, nubifragi e grandine, con possibili nuove criticità nelle zone già colpite da forte maltempo negli scorsi giorni. Al momento, secondo 3b meteo, non si ha una stima precisa delle precipitazioni cumulabili durante questi eventi. Tuttavia, le previsioni indicano che in alcune zone si potranno superare i 100mm di pioggia, comportando un aumento significativo del rischio di allagamenti e altre criticità.

