Meteo, torna il maltempo in Italia: cosa e quando accadrà

Torna il maltempo in Italia. Le previsioni meteo per i prossimi giorni sono davvero poco rassicuranti. È una primavera piuttosto piovosa. Quella che sta per arrivare, infatti, è l’ennesima perturbazione, che colpirà in particolare alcune regioni del nostro paese. (Continua…)

Torna il maltempo in Italia

Le piogge hanno bagnato il weekend. Le perturbazioni, però, non si allontanano dal nostro paese. Nei prossimi giorni, il maltempo continuerà a condizionare le condizioni climatiche di alcune regioni italiane. Non pioverà dappertutto, ma alcune zone saranno addirittura a rischio nubifragi. È previsto anche un calo termico, soprattutto in alcune zone del Sud e sulle isole maggiori. Le temperature torneranno in linea con la media stagione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)