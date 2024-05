Home | Meteo, un’altra brutta notizia per gli italiani: cosa sta per accadere

Il sole non vuole proprio fare capolino in questi giorni primaverili e sembra di essere in pieno autunno. Maltempo e piogge da nord a sud e le previsioni per i prossimi giorni non sembrano migliorare. L’esperto meteorologo Lorenzo Tedici rivela una brutta notizia e spiega ciò che sta per accadere nei prossimi giorni.

Leggi anche: Vittima di infarto a soli 23 anni, spunta l’ipotesi choc: l’indagine

Leggi anche: Attacco in un ospedale: uomo accoltella decine di persone, ci sono vittime

Un’altra brutta notizia per gli italiani

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. anticipa l’arrivo di un ciclone normanno che “porterà dunque piogge e temporali con locali grandinate su tutto il nord e tra Sardegna e Toscana. Al sud, in questa prima fase, sono previsti solo isolati piovaschi in Campania, per il resto il tempo sarà asciutto e relativamente caldo con massime fino a 28°C”. Già nella giornata di oggi i primi effetti di questo ciclone si faranno sentire in parte del Sud e alcune zone del Centro. Al Nord, invece, il tempo sarà prevalentemente soleggiato anche se rovesci sparsi colpiranno l’Emilia Romagna, Alpi e Prealpi. Ma arriva il caldo? (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)