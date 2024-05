Allerta meteo, la situazione peggiora: quali le regioni a rischio

Continua a peggiorare, invece che migliorare, la situazione meteorologica sul nostro paese. L’Italia sembra trovarsi in due parti del mondo differenti, con il Nord che si trova a far fronte al maltempo, mentre al Sud le temperature sfiorano i 30 gradi. Nella giornata di oggi e domani violenti nubifragi si abbatteranno sulle regioni del settentrione causando forti disagi. Vediamo nel dettaglio quali sono le regioni più a rischio.

Leggi anche: Devastante nubifragio in Italia: la città allagata

Leggi anche: IT-Alert, parte l’allarme maremoto: gli italiani che ricevono il messaggio

Allerta meteo, la situazione peggiora

Al Centro-Sud i fenomeni temporaleschi si verificheranno soltanto lungo l’Appennino e, in parte, in Toscana. Al Sud la massa di aria umida si porterà dietro un caldo anomalo per questo periodo. Le temperature potranno raggiungere e superare anche la soglia dei 30 gradi. Il maltempo, invece, colpirà il Nord anche se la situazione vedrà un leggero miglioramento nella giornata di venerdì con temperature in leggero aumento. Come sarà il fine settimana? (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)