IT-Alert, parte l'allarme maremoto: gli italiani che ricevono il messaggio – Lo scenario è quello di un maremoto provocato da un sisma. Questa l'ipotesi dell'esercitazione di oggi, mercoledì 15 maggio, nelle coste centro orientali della Sardegna nell'ambito delle esercitazioni previste dal sistema di allarme pubblico IT-Alert. Si tratta di uno strumento diretto alla popolazione che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi in corso.

L'avviso è arrivato oggi, alle 11, su tutti i telefoni accesi e connessi nell'area dei comuni di Orosei, Siniscola e Posada, in provincia di Nuoro, Sardegna. L'ipotesi è quella del maremoto, ossia «una serie di onde marine prodotte dal rapido spostamento di una grande massa d'acqua originata da un forte terremoto con epicentro in mare o vicino alla costa». Il sistema IT-Alert è stato sperimentato dal 2023 in tutte le regioni d'Italia per verificare la validità della tecnologia e preparare gli utenti. La Protezione Civile ha anche lanciato una campagna in aree circoscritte per quattro categorie specifiche di catastrofi. Ossia il collasso di una grande diga, un incidente industriale rilevante, un incidente nucleare oltre i confini nazionali. E ancora situazioni di emergenza radiologica e attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all'isola di Vulcano.

IT-Alert, oggi test in Sardegna: simulato un maremoto

Sui cellulari dei comuni di Orosei, Siniscola e Posada è arrivato il seguente messaggio: “TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE di un maremoto generato da sisma nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it”.

