Attraversa la strada, la prima auto si ferma: poi la tragedia – Un'anziana stava cercando di attraversare la strada, un'auto l'ha vista e si è fermato per farla passare. Ma la signora è stata investita da un'altra vettura che sopraggiungeva da dietro. Il pirata stradale non si è fermato. L'80enne è stata sbalzata per diversi metri.

Tragedia a Napoli, dove una donna che stava tentando di attraversare la strada è stata investita. La signora non è stata investita dalla prima auto che si è fermata, ma da una seconda che arrivava da dietro. La donna è stata sbalzata di diversi metri. Ferita gravemente, l'ottantenne è ricoverata all'Ospedale Cardarelli in prognosi riservata. Secondo quanto riferisce «Fanpage» la signora è in pericolo di vita.

Il violento incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 14 maggio 2024, attorno alle 18.15, in via Labriola a Scampia, nella carreggiata in direzione via E. Ciccotti. L’80enne, come dicevamo, versa in pessime condizioni.

