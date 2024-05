“Peggioramento marcatissimo”. Meteo, le previsioni di Sottocorona: dove l’Italia sarà travolta – Gli italiani dovranno rivedere i loro programmi, almeno per la prossima settimana. Il tempo “comincia a cambiare”, parola di Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus, il programma in onda su La7, ha illustrato la situazione meteorologica che ci attende. (continua a leggere dopo le foto)

Meteo, le previsioni di Sottocorona: “Peggioramento marcatissimo”, ecco dove

Secondo quanto dichiarato da Paolo Sottocorona al programma "Omnibus" possiamo salutare per ora le temperature miti e il tempo soleggiato. Questo fantastico scorcio d'estate non era che un accenno destinato a non durare. Dopo le belle giornate che hanno caratterizzato la scorsa settimana, arriveranno "nuvole al nord e in parte al centro". Le "piogge iniziano a interessare la fascia alpina e prealpina", ha rimarcato Sottocorona.

Meteo, le previsioni di Sottocorona: l’Italia sarà travolta

Occhi puntati sull’Emilia Romagna dove compariranno “precipitazioni anche di una certa consistenza nel pomeriggio” di oggi. Una situazione che andrà ad intensificarsi soprattutto al nord. Sulla fascia appenninica è prevista “qualche debole precipitazione”. Al sud invece il maltempo non arriverà: a detta dell’esperto ci si ritroverà al massimo con qualche precipitazione. Non è finita qui…

