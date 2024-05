Il colonnello Mario Giuliacci è tornato con le previsioni del tempo per il mese di maggio concentrandosi sul meteo dei prossimi 10 giorni e illustrando anche la tendenza per i successivi. Ecco cosa dobbiamo aspettarci da questo proseguimento di primavera.

Previsioni meteo per maggio 2024

Il meteorologo Mario Giuliacci è come sempre arrivato in aiuto degli italiani che stanno programmando i propri piani per il mese di maggio e non vogliono farsi trovare impreparati. Purtroppo, le notizie non sono rincuoranti e si prospetta un clima piuttosto ricco di soprese con con piogge, temperature fredde e occasionali schiarite. Secondo le previsioni annunciate sul canale MeteoGiuliacci, ci attende un periodo di instabilità per quanto riguarda le condizioni meteorologiche e la causa è da imputare all’arrivo di diverse perturbazioni atlantiche. Tuttavia, Giuliacci prevede anche un periodo di bel tempo prevalente soprattutto nelle regioni del centro e del sud Italia. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Previsioni meteo di maggio del Colonnello Giuliacci

Torna il maltempo: meteo Giuliacci

Il meteo comincerà ad incrinarsi già a partire da oggi, domenica 5 maggio. Per quanto riguarda la giornata di domani, lunedì 6 maggio ci attendono “isolati rovesci temporali”, mentre una nuova perturbazione si formerà sul nord Italia, generando poi un vortice di bassa pressione sui mari di ponente. La perturbazione partirà dal Mar Ligure per poi dirigersi verso le regioni meridionali. L’evento atmosferico permarrà per quasi tutta la settimana lasciando una certa instabilità fino a venerdì prossimo. Si prevedono quindi piogge abbondanti e temporali su Abruzzo, Molise, Calabria e nord della Sicilia. Ma vediamo cosa possiamo aspettarci in merito alle temperature e quando è previsto un miglioramento.

