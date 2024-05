Devastante nubifragio in Italia: la città allagata

Torna il maltempo, e le precipitazioni in alcune regioni saranno molto abbondanti. Italia divisa in due dal meteo: anche nei prossimi giorni sole e caldo al Sud, temporali molto forti invece al Centro e al Nord. Oggi è allerta arancione per il maltempo in Lombardia; gialla in altre cinque regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria, Veneto, e Piemonte. Nubifragi anche in Valle d’Aosta. Attesi i primi 35 gradi della stagione in Sicilia. E come da previsioni, un devastante nubifragio si è abbattuto su una regione in particolare.

Devastante nubifragio

Una nuova e violenta ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia con temporali intensi a partire dal pomeriggio e serata di ieri. Questa mattina Milano si è svegliata sotto un vero e proprio nubifragio: strade allagate dalla forte pioggia sin dalle prime ore dell’alba. Le piogge stanotte sono scese sui bacini di Seveso e Lambro, dove, in alcuni punti è uscito dagli argini, una esondazione controllata e monitorata.

I vigili del fuoco hanno eseguito ottanta interventi nell’area Milanese, dove si sono verificati allagamenti e dove, per questo, alcune linee di bus e tram sono state deviate. Venti gli interventi dei vigili del fuoco in coda. Intenso il traffico in tutta la città.Alle 6.30 è entrata in funzione la vasca che protegge da eventuali esondazioni. La Protezione civile informa che “un’ampia struttura depressionaria presente sull’Europa occidentale, in lento avvicinamento verso i settori mediterranei, determinerà una fase di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali, in particolare sulle zone alpine e prealpine con piogge anche diffuse“. Ma fino a quando andrà avanti? (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)