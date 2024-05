Home | Meteo, non c’è tregua per gli italiani: cosa sta per accadere

Dopo giorni segnati da una severa ondata di maltempo, che ha causato vari danni soprattutto nel Nord Italia, la giornata di oggi, sabato 18 maggio 2024, è principalmente all’insegna del bel tempo in quasi tutta la penisola. Purtroppo però, si tratta soltanto di una tregua temporanea. Lo scontro tra un vortice africano in arrivo e quello ancora presente tra la Spagna e l’Europa centrale potrebbe creare una situazione metereologica instabile e questa volta non soltanto al Nord. Quali sono le previsioni per i prossimi giorni? (Continua dopo le foto)

Meteo, le previsioni per domani domenica 19 maggio 2024

Al Nord il tempo sarà prevalentemente sereno, con possibili addensamenti al mattino e isolati piovaschi o temporali nel pomeriggio vicino alle Alpi. Al Centro, invece è atteso tempo instabile con rovesci e temporali, potenzialmente forti soprattutto nel pomeriggio. Il cielo sarà nuvoloso al Sud, con rovesci e temporali che colpiranno Sicilia, Calabria, Campania interna, Basilicata e Puglia centrale. In queste zone, le temperature saranno in lieve calo. Un miglioramento generale è previsto nel corso della serata. (Continua dopo le foto)

Meteo, cosa succederà la prossima settimana?

L’arrivo di un nuovo vortice africano già nella giornata di lunedì 20 maggio porterà a scontrarsi masse d’aria fresche oceaniche e calde nord-africane, creando contrasti atmosferici significativi. In questo clima di instabilità potrebbero verificarsi forti piogge, spesso accompagnate da temporali violenti. Il rischio di nubifragi e grandinate non è da sottovalutare. Lunedì e martedì della prossima settimana saranno le giornate più difficili. Cosa dobbiamo aspettarci e dove si scatenerà il maltempo?

