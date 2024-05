La famosa casa automobilistica richiama 600mila auto: qual è il modello a rischio

Più di 600mila auto della famosa casa automobilista sono state richiamate dalla casa madre a causa di un difetto di fabbricazione che va risolto senza meno perché nessuno si faccia male. Le vetture in questione sono state prodotte tra il 2009 e il 2019 in una ventina di Paesi dell’Europa meridionale (Italia compresa), del Medio Oriente e del Nord Africa. Le lettere sono cominciate ad arrivare ai proprietari di queste auto nei giorni scorsi. Cosa bisogna fare se si è in possesso di una di queste vetture? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Cinema in lutto, addio al grande attore

Leggi anche: Bimbo di cinque mesi morto azzannato da Pit Bull: l’ennesimo caso in Italia

Citroen C3 e DS3, 600mila auto richiamate per difetto all’airbag

La Citroën ha avviato il richiamo di oltre 600 mila vetture: si tratta di 497.171 Citroën C3 e 108.601 DS3. Secondo la nota ufficiale rilasciata dalla casa automobilistica, il motivo del richiamo riguarderebbe un possibile difetto riscontrato agli airbag. Per l’esattezza ci sarebbe il serio rischio di deterioramento nel tempo del propellente interno. In caso di incidente, spiega Citroën, “il gonfiaggio dell’airbag potrebbe avvenire con troppa forza, provocando la rottura del dispositivo e potenzialmente causando lesioni gravi o, nel peggiore dei casi, la morte”, si legge. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Terrore a Malpensa, è panico per centinaia di passeggeri

Leggi anche: Vince oltre un miliardo di euro alla lotteria ma accade il peggio: come è finita

Non viaggiare con le auto richiamate

Citroën ha inoltre esortato i possessori delle vetture segnalate a non utilizzare i propri veicoli fino a quando il problema non sarà risolto dai tecnici specializzati. Gli airbag potranno essere riparati dalle officine specializzate che si occupano delle operazioni di richiamo. Citroën sta cercando di correre ai ripari fornendo veicoli sostitutivi di cortesia o tramite incentivi economici per la sostituzione dei vecchi modelli con auto di nuova immatricolazione, nel caso il problema non possa essere risolto nell’immediato. Come bisogna procedere?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva