Terrore a Malpensa, è panico per centinaia di passeggeri

Nella serata di ieri un guasto ad un volo appena partito ha suscitato panico per centinaia di passeggeri all’aeroporto di Milano Malpensa. È accaduto poco dopo le 20. Subito i soccorritori del 118 si sono mobilitati in anticipo con uomini e mezzi per fronteggiare eventuali situazioni di criticità, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, polizia e gli agenti della questura di Varese. In particolare l’Agenzia regionale emergenza (Areu) urgenza ha inviato tre ambulanze e due automediche.

Terrore a Malpensa

Intorno alle 20 di ieri 17 maggio, un aereo della compagnia Turkish Airlines, diretto a Instambul ha chiesto di rientrare per un atterraggio di emergenza. Un’avaria al motore ha fatto scattare l’allarme e i protocolli di sicurezza all’aeroporto di Milano Malpensa. Pare che poco dopo il decollo del volo TK1876, da uno dei motori uscisse del fumo. Per questo motivo il pilota abbia chiesto di fare immediatamente rientro. (continua dopo la foto)

Tutto risolto

Il Velivolo, che avrebbe dovuto toccare la pista di Istanbul alle 23.50, è rimasto in area per una mezz’ora circa, sorvolando i dintorni dell’aeroporto per bruciare carburante e alleggerire il peso in vista dell’atterraggio di emergenza. Poi il volo è rientrato e tutto si è risolto senza problemi. Nessun ferito e stato segnalato tra i passeggeri a bordo, che se la sono cavata solo con un po’ di spavento. L’allarme è rientrato definitivamente alle 21.15, quando è stata riaperta la pista 35R chiusa per consentire al volo Turkish di atterrare con la massima priorità. Sono in corso di accertamento i motivi che hanno mandato in avaria il motore.