Crolla ponte in Italia, un uomo cade in acqua: le ricerche disperate

Nella giornata di ieri, giovedì 16 maggio 2024, sono partite le ricerche per trovare un uomo caduto nel fiume dopo il cedimento di un ponte. I vigili del fuoco, con le squadre del Saf (soccorso alpino fluviale) e l’elicottero, lo hanno cercato per ore fino a quando il buio ha interrotto le operazioni di soccorso. Le ricerche sono riprese oggi all’alba. (Continua dopo le foto)

Cantù, crolla un ponticello nella roggia Galliano

La tragedia è avvenuta nel paese di Cantù, in provincia di Como. Tre uomini, facenti parte della stessa associazione per preparare i carri di Carnevale, si sono diretti verso un ponte nella roggia Galliano del torrente Serenza per fare delle foto. Ad un certo punto, il ponte sarebbe crollato, facendo cadere in acqua i tre amici. L’incidente è accaduto in via Caduti di Nassirya, tra via Domea e via Mentana, zona di Fecchio, dove il ponticello sulla roggia, ingrossata per il forte acquazzone del pomeriggio di giovedì, ha ceduto. (Continua dopo le foto)

Cantù, crolla un ponte: tre uomini cadono nel fiume, uno è disperso

Dei tre uomini caduti nel fiume, due si sono salvati, e hanno subito lanciato l’allarme. L’uomo, che si trovava in compagnia di altre due persone, è stato inghiottito e trascinato dalle acque. Il ponticello era in parte in ferro e in parte in muratura ed era stato realizzato pochi mesi fa, quando sono state costruite in zona delle vasche di laminazione per evitare allagamenti a valle. Il ponte ieri non ha retto e ha fatto cadere i tre uomini nelle acque della roggia. Chi è l’uomo disperso?

