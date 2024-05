Patente di guida, ecco le patologie con cui non si può guidare

Ci sono alcune patologie a causa delle quali in Italia non è possibile avere la patente. Nello specifico, non si può ottenere la patente se la guida con sicurezza di un veicolo è impedita da malattia fisica o psichica. Non solo, chi ha la patente e solo successivamente le sue condizioni fisiche e psicologiche vengono meno, il rischio è la sospensione della patente per motivi di salute. Quali sono le patologie che rendono necessaria una tale misura? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Tragedia da McDonald’s, l’orrore davanti al locale: cos’è successo

Leggi anche: Allerta meteo, la situazione peggiora: quali le regioni a rischio

Cos’è la sospensione della patente per malattia?

La sospensione della patente per malattia avviene quando il soggetto presenta patologie che, per i loro sintomi e per le loro conseguenze, escludono la possibilità di guidare con sicurezza. Può esserci la sospensione anche nel caso in cui i requisiti per la guida manchino temporaneamente. Oppure in occasione dell’accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione della patente, nel caso in cui lo stato di salute dell’interessato è giudicato non più idoneo alla guida. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Turetta, il ritrovamento choc nel pc su Giulia

Leggi anche: Tragedia durante la festa, si sente male e muore davanti alla mamma

Quanto dura la sospensione della patente per malattia

La sospensione della patente per malattia è un provvedimento temporaneo, ma a tempo indeterminato. Ciò significa che non smette di essere valido nel tempo. Tuttavia, se avviene un miglioramento delle condizioni fisiche del soggetto, la patente può essere rinnovata. In particolare, la patente è sospesa fino a quando l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale che attesta il recupero dei necessari requisiti psichici e fisici. Solo in questo momento, la patente sospesa potrà essere revisionata o rinnovata. Ma quali sono le patologie per le quali si rischia la sospensione della patente?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva