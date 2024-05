Tragedia da McDonald’s, l’orrore davanti al locale: cos’è successo

La spiacevole vicenda è avvenuto ieri, mercoledì 15 maggio 2024, poco dopo le 22. Una guardia giurata del McDonald’s, è stata aggredita davanti al negozio. Sono stati quattro uomini ad attaccare l’addetto alla sicurezza, che poi è stato soccorso e portato in ambulanza al Fatebenefratelli. Quali sono le sue condizioni? (Continua dopo le foto)

Milano, guardia giurata aggredita davanti al McDonald’s

Ieri intorno alle 22, un gruppo di quattro persone si è avvicinato all'ingresso del locale. La guardia giurata di turno, un 26enne cittadino egiziano, ha chiesto al gruppo di non sostare davanti al locale e di non fumare lì. La richiesta del ragazzo ha fatto scattare l'ira della banda. Uno di loro si sarebbe scagliato contro il 26enne, colpendolo con tre coltellate, tutte alla gamba sinistra.

Come sta la guardia giurata

Gli aggressori si sono poi allontanati a bordo di una macchina, pare fosse una Audi station wagon. La guardia giurata invece è stata soccorsa e trasportata in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Fortunatamente, il ragazzo ha riportato soltanto ferite superficiali e perciò non è in gravi condizioni. Ai carabinieri, la guardia giurata ha detto che gli aggressori sembravano uomini dell’est Europa, fa sapere Milano Today.