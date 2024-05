Home | Colonnello dell’Esercito si toglie la vita in casa: il dettaglio raccapricciante

Varie. Un colonnello dell’Esercito si è tolto la vita a Bari, nella giornata di ieri, mercoledì 15 maggio 2024. In seguito alla sua tragica scomparsa, è emerso un dettaglio raccapricciante che ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme maggiori dettagli di questa tragica vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Beatrice Belcuore, carabiniera morta a 24 anni: i messaggi da brividi alla mamma

Leggi anche: Patente di guida, ecco le patologie con cui non si può guidare

Lutto nell’Esercito italiano: colonnello si toglie la vita

Nella giornata di ieri, mercoledì 15 maggio 2024, un colonnello dell’Esercito italiano si è tolto la vita in casa. L’uomo, Giovanni Devillanova, aveva cinquantatré anni e si è sparato con la pistola d’ordinanza a Putignano, in provincia di Bari. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio, non si tratta del primo episodio registrato nel mese di maggio. (Continua a leggere dopo la foto)

Il dettaglio raccapricciante

Giovanni Devillanova, tenente colonnello dell’Esercito italiano, ha deciso di porre fine alla sua vita nella giornata di ieri, mercoledì 15 maggio 2024. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio, quello del colonnello è il terzo caso registrato tra le divise solo nel mese di maggio 2024. Anche una agente di polizia locale palermitana e un brigadiere della Guardia di Finanza hanno deciso di porre fine alle proprie vite utilizzando le pistole d’ordinanza.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva