Raffica di vento rovescia treno in Italia: le immagini da brividi (VIDEO)

Una violenta tempesta di pioggia, vento e grandine si è abbattuta sul Nord Italia nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 maggio 2024. L’allerta meteo era stata diramata nelle ore precedenti ma nessuno si aspettava che il vento fosse così violento da ribaltare un treno dai binari. Il sindaco si è detto sconvolto per la “situazione davvero pesante”. (Continua dopo le foto)

Borgo Mantovano, treno ribaltato sui binari a causa del forte vento

Il maltempo si è abbattuto con particolare veemenza in diverse zone della provincia di Mantova nel pomeriggio di ieri tra le 17 e le 18. Il vento ha soffiato talmente forte da far ribaltare un treno merci dai binari. Diversi siti hanno condiviso le immagini del treno capovolto, in un video che trovate qui sotto. Il treno merci ribaltato si trova in zona Villa Poma, dove il vento ha anche scoperchiato diverse abitazioni, mentre alcuni edifici sono stati allagati come la Rsa a Revere. A Bosco Virgiliano, ha ceduto parte della copertura esterna degli spogliatoi della squadra Mantovana Junior, che successivamente è stato messo in sicurezza. (Continua dopo le foto)

Tornado colpisce Borgo Mantovano: ribaltati i vagoni di un treno merci, le prime immagini dal drone pic.twitter.com/tO8O5cz7Ag — Local Team (@localteamit) May 17, 2024

L’appello del sindaco

Il primo cittadino di Borgo Mantovano, Alberto Borsari, ha commentato su Facebook l’accaduto. “In tanti anni di sindaco non avevo mai visto treni rovesciati per effetto del vento. Situazione davvero pesante, per fortuna non si è fatto male nessuno”. Il sindaco aveva raccomandato ai cittadini a non uscire di casa se non strettamente necessario a causa della violenta ondata di maltempo. “Manteniamo tutti la calma e aspettiamo che la situazione migliori. Non c’è praticamente una via che non sia sott’acqua”, ha scritto.