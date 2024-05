Home | Terremoto in Italia, la scossa nella notte

Nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio 2024, la terra ha tremato. La scossa è stata breve ma intensa al punto da svegliare anche chi si era da poco addormentato. Molti residenti della zona hanno fatto sapere sui social di aver sentito il terremoto e di essersi spaventati per il boato. Non è mancato chi è corso istintivamente all’aperto per precauzione. (Continua dopo le foto)

Terremoto a Velletri 16 maggio 2024, sentita anche a Roma Sud

La scossa di terremoto è stata registrata nella notte fra ieri, giovedì 16 e oggi, venerdì 17 maggio 2024, poco prima della mezzanotte, più precisamente alle 23:37. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sul proprio sito ha fatto sapere che il terremoto di magnitudo 2.4, ha avuto epicentro nelle campagne appena fuori da Velletri, nei pressi di via Caranella e via Vecchia Napoli, ad una profondità di circa 9 chilometri. (Continua dopo le foto)

La zona è sismicamente attiva

La zona dei Colli Albani, di origine vulcanica, è da sempre sismicamente attiva. Per questo non è raro un evento di questo tipo. Quello di ieri è stato poco intenso ma in molti lo hanno comunque avvertito. Secondo gli esperti, la sismicità dei Colli Albani è dovuta alla presenza di faglie geologiche attive nella zona. Le faglie sono delle fratture nella crosta terrestre dove avviene il movimento delle placche tettoniche: quando queste placche si spostano, possono generare terremoti. L’evento sismico di ieri è stato avvertito dalla popolazione e molti hanno condiviso l’esperienza sui social.

