Vince oltre un miliardo di euro alla lotteria ma accade il peggio: come è finita

Un fortunatissimo (non identificato) ha vinto il jackpot della lotteria da 1,35 miliardi di dollari, nello Stato del Maine, il 13 gennaio 2023. Per i prossimi 29 anni fino al 2052, l’uomo riceverà ogni anni una somma forfettaria di circa 46,551 milioni di dollari. Niente male, se non fosse che subito dopo la vincita, qualcosa è scattato e ora l’uomo deve fare i conti con una pesante situazione. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Raffica di vento rovescia treno in Italia: le immagini da brividi (VIDEO)

Leggi anche: Bambino di 10 anni si spinge al gesto estremo: il motivo è straziante

USA, vince oltre un miliardo di dollari alla lotteria e i parenti gli fanno causa

Il fortunato vincitore della lotteria si è trovato i parenti contro dopo aver ricevuto la somma perché non ha condiviso con loro la cospicua vincita, come pare avesse promesso. La famiglia quindi ha deciso di fargli causa. L’uomo ora, dovrà combattere su due fronti. Da una parte c’è il padre che sostiene che da quando il figlio è stato baciato dalla fortuna, è sparito nel nulla non mantenendo le promesse che gli aveva fatto. Da novembre dello scorso anno in oltre, il vincitore e la ex, madre di sua figlia, è in corso una causa legale. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Omicidio Serena Mollicone, la testimonianza di Carmine: con chi l’ha vista

Leggi anche: Vigile spara e uccide la collega: tragedia in Italia, come è successo

I problemi con il padre

Secondo la causa presentata dalla famiglia, l’uomo avrebbe promesso di condividere la straordinaria vincita aprendo un fondo fiduciario da un milione di dollari e pagando le spese mediche di suo padre. Il padre dal canto suo, ha rivelato di non aver mai chiesto soldi. Dopo la vincita però, l’uomo avrebbe accusato il padre di essere un dittatore e si è dileguato lasciando dietro di sé una scia di malcontento. “Ho commesso l’errore di dire a mio padre che avevo vinto alla lotteria senza fargli firmare un accordo di riservatezza”, ha raccontato il vincitore della lotteria come riporta The Daily Beast. L’uomo non ha avuto problemi solo con il padre dopo la vincita, ma anche con la madre di sua figlia.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva