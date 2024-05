Bambino di 10 anni si spinge al gesto estremo: il motivo è straziante – Un dramma che nessuna famiglia dovrebbe mai vivere, una tragedia indicibile. Un bambino di 10 anni si è tolto la vita. «Sapevano che stava succedendo. Sapevano che stava succedendo», l’accusa choc del genitore alla scuola. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Terremoto in Italia, la scossa nella notte

Leggi anche: Crolla ponte in Italia, un uomo cade in acqua: le ricerche disperate

Bambino di 10 anni si spinge al gesto estremo: il motivo è straziante

Sammy Teusch, 10 anni, studente di quarta elementare alla Greenfield Intermediate School in Indiana, si è suicidato il 5 maggio scorso. Il bambino era vittima di bullismo. La sua famiglia aveva denunciato ripetutamente le aggressioni subite, ma i loro appelli sarebbero rimasti inascoltati. Tutto è iniziato alle elementari, ma la situazione non è migliorata quando il piccolo ha iniziato le medie. Anzi, è andata man mano peggiorando fino a che un giorno, mentre si trovava sullo scuolabus, è stato picchiato. I contorni di questa triste vicenda sono stati raccontati dal «Daily Mail», ma anche da siti italiani come «Il Messaggero». (continua a leggere dopo le foto)

Bambino di 10 anni si toglie la vita: la drammatica storia di Sammy Teusch

«All’inizio lo prendevano in giro per i suoi occhiali, poi per i suoi denti. È andata avanti per molto tempo», ha raccontato suo padre. Sammy Teusch era stato anche vittima di violenze fisiche: «È stato picchiato sullo scuolabus e i bambini gli hanno rotto gli occhiali», ha aggiunto il genitore. «L’ho tenuto tra le braccia quando non c’era più, una cosa che nessun padre dovrebbe mai fare, e ogni volta che chiudo gli occhi non riesco a vedere altro», ha detto l’uomo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva