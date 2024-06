Tragedia in spiaggia, due donne sbattute dalle onde contro gli scogli

Con l’arrivo dell’estate, le gite fuori porta sono all’ordine del giorno. Quella che doveva essere una tranquilla giornata di mare, però, si è trasformata in una vera e proprio tragedia su una spiaggia italiana. Due donne sono state travolte dalle onde del mare e sbattute contro gli scogli. Vediamo insieme una prima ricostruzione di quanto accaduto. (Continua a leggere dopo le foto)

Tragedia a Ladispoli, due donne sbattute contro gli scogli dalle onde

Tragedia a Ladispoli, sul litorale romano, dove,nella giornata di ieri 13 Giugno 2024, come riportato da Leggo, una donna è morta annegata in mare e un’altra è stata trasportata in ospedale. A soccorrerle tre agenti della Polizia locale della città metropolitana, durante un pattugliamento sulle spiagge della Riserva Naturale di Torre Flavia a Ladispoli. A perdere la vita Maria Cesarea Petracca, 62enne residente a Ronciglione, trovata incastrata in mare.

