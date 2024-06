Home | Volo finisce in tragedia, deltaplano precipita durante l’atterraggio: ci sono morti

San Miniato, Pisa – nella mattina di ieri, domenica 9 giugno, un volo in deltaplano è finito in tragedia. Il mezzo era in fase di atterraggio nei pressi dell’avio superficie Tuscany Flight quando ha perso velocemente quota schiantandosi al suolo. Ci sono morti. (Continua a leggere dopo la foto…)

La dinamica dell’incidente

Il tragico incidente è avvenuto ieri, domenica 9 giugno, intorno alle 11:30 e ha coinvolto quello che doveva essere l’ultimo volo della mattinata per un pilota e il suo compagno a bordo. l due erano frequentatori del campo di volo Tuscany Flight, a Pisa: si tratta di un piccolo centro per appassionati ed esperti di velivoli ultraleggeri che intendono effettuare brevi sorvoli dell’area. Secondo quanto riportato dai responsabili dell’aviosuperficie le condizioni meteo di ieri erano buone e consentivano voli senza rischi né criticità. Eppure, poco dopo il decollo qualcosa è andato storto. (Continua a leggere dopo la foto…)

Precipita deltaplano a San Miniato, Pisa

Deltaplano precipita e si schianta: ci sono morti

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di diversi testimoni che hanno assistito terrorizzati alla scena. Durante la fase di atterraggio, i presenti hanno cominciato a notare qualche anomalia nell’andamento del velivolo che sorvolava la zona di San Miniato a Pisa. Secondo una prima ricostruzione, l’ipotesi è che il deltaplano abbia avuto un improvviso guasto in volo e che il pilota abbia perso il controllo. Il velivolo, diventato ingovernabile, si sarebbe schiantato violentemente e a gran velocità al suolo. Purtroppo, per il pilota e il compagno di volo non c’è stato nulla da fare, entrambi sono morti sul colpo.

