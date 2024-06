Tragico incidente al casello dell’autostrada: chi sono le vittime

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente. Nella giornata di ieri, 2 Giugno 2024, si è verificato un tragico incidente presso un casello dell’autostrada. Scopriamo insieme chi sono le vittime. (Continua a leggere dopo le foto)

Rosignano, incidente al casello dell’autostrada: le vittime

Le immagini dello schianto al casello autostradale di Rosignano Marittimo, avventuto dopo le 13 di ieri 2 Giugno 2024 sono impressionanti. Tra le ipotesi fatte è che chi era alla guida dell’auto che è piombata addosso, a forte velocità, alle due ferme al casello possa aver avuto un malore. In seguito all’incidente l’A12 è stata chiusa tra Rosignano marittimo e barriera di Rosignano. La Polizia stradale chiederà di acquisire i filmati della videosorveglianza per poterli analizzare alla ricerca di eventuali elementi utili a chiarire le cause dell’incidente avvenuto al casello di Rosignano (Livorno) in cui tre persone sono morte e sei sono rimaste ferite. Come riportato da Leggo, sarebbero tante le ipotesi, secondo gli investigatori, sui motivi che potrebbero aver causato il tamponamento come, ad esempio, un malore o un malfunzionamento della vettura che, da quanto riferito da alcuni testimoni alle Forze dell’Ordine, sarebbe arrivata al casello senza frenare. Entrambe le persone a bordo dell’auto, due turisti tedeschi, sono deceduti nell’impatto insieme a un ragazzo, passeggero di una delle vetture coinvolte.

