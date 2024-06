Il mondo degli sport in lutto per la scomparsa del noto sciatore. È morto in un incidente in montagna insieme alla sua fidanzata. Entrambi avevano 27 anni ed erano impegnati sulla cresta che divide le paresti est e nord dello Zerbion. (Continua…)

Sport italiano in lutto

