Il mondo delle musica è in lutto per la scomparsa a 64 anni di una delle colonne portanti degli eventi romagnoli e delle discoteche italiane. Il dj è stato dietro alla consolle per quasi 50 anni e ora arrivano i messaggi di cordoglio della comunità.

Scompare a 64 anni il noto dj

Il mondo della vita notturna perde uno dei suoi pilastri. Il celebre dj Claudio Tempesta è venuto a mancare 64 anni dopo una lunga malattia. La sua carriera era iniziata nel 1976 suonando nei locali di Emilia Romagna e Marche. Poi nel 1980 il dj si era trasferito a Roma per inseguire un'altra grande passione frequentando l'Accademia di Costume e Moda. La sua carriera da dj lo ha portato a suonare anche in club e discoteche internazionali, come il Joy di Madrid, il Taboo di Londra e Le Bain Douche di Parigi. In Italia invece ha fatto ballare sulle piste della Baia Imperiale, Peter Pan, Villa delle Rose, Pascià a Riccione e all'Insomnia di Cattolica. Ma la sua versatilità e passione lo avevano reso noto anche per un altro importante evento riminese.

La carriera di Claudio Tempesta

Claudio Tempesta era sempre pronto ad aiutare il comitato organizzatore del Rimini Summer Pride, l’evento di supporto alle tematiche LGBTQ che si tiene ogni anno sul lungomare della città. Claudio partecipava a ogni edizione sui carri portando la sua musica e la sua allegria. Il dj è ricordato come un grande esperto e appassionato di musica, con un gusto raffinato e un’attenzione particolare alle varie contaminazioni musicali. Ora arriva lo struggente ultimo saluto della comunità dell’Arcigay di Rimini con la quale ha collaborato in tutti questi anni.

