Home | Terribile incidente in scooter, muore decapitato in modo agghiacciante

Varie. Terribile incidente in provincia di Napoli. Lo scontro tra due scooter ha causato la morte di un uomo di quarantuno anni, deceduto dopo essere stato decapitato in maniera agghiacciante. Scopriamo insieme maggiori dettagli di questa terribile tragedia. (Continua a leggere dopo la foto)

Terribile incidente tra due scooter in provincia di Napoli

Un terribile incidente tra due scooter ha causato la tragica morte di una persona. Lo scontro è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 24 maggio 2024, intorno alle ore 13:00, lungo la strada statale 162, nota come Asse Mediano, all’altezza di Giugliano, in provincia di Napoli. La vittima è un uomo di quarantuno anni, originario della zona di Napoli, deceduto immediatamente sul colpo dopo essere stato decapitato in maniera agghiacciante. (Continua a leggere dopo le foto)

Terribile incidente in scooter: muore decapitato in maniera agghiacciante

Nella giornata di ieri, venerdì 24 maggio 2024, intorno alle ore 13.00, la strada statale 162, nota come Asse Mediano, in provincia di Napoli, è stata scenario di un terribile incidente tra due scooter. Un uomo di quarantuno anni ha perso la vita sul colpo, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada, il tratto stradale in direzione Lago Patria è stato temporaneamente chiuso. Non sono stati riportati altri veicoli coinvolti oltre ai due scooter. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che i due scooter siano entrati in collisione per motivi ancora da chiarire,“Con la possibilità di un tentativo di sorpasso o un improvviso cambio di direzione da parte di uno dei conducenti” (The Social Post )

