“Salt Bae” è un macellaio e ristoratore turco diventato famoso a livello internazionale per il suo modo molto spettacolare di salare la carne che gli ha fatto guadagnare valanghe di follower sui social (53,5 milioni di follower su Instagram, a cui si sommano i 15, 3 su TikTok). Nel 2010 ha aperto il suo primo ristorante, Nusr-Et Steakhouse, a Istanbul. La sua popolarità è esplosa nel 2017 quando un video della sua caratteristica tecnica di salatura della carne è diventato virale, facendolo soprannominare “Salt Bae”. Da allora, ha espanso la sua catena di ristoranti Nusr-Et Steakhouse in tutto il mondo, fino ad arrivare a Roma, dove però non è stato accolto a braccia aperte. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Esplode un ristorante per una fuga di gas: il bilancio choc

Leggi anche: Antonino Cannavacciuolo, quanto costa il menù di San Valentino nel suo ristorante

Leggi anche: Ordinano un granchio al ristorante, poi il conto choc: interviene la Polizia

Leggi anche: Scappano dal ristorante senza pagare ma finisce malissimo per loro: cosa fa il proprietario

Salt Bae apre un ristorante a Roma, non finisce bene: “Nun te volemo”

Salt Bae, nome d’arte del famoso chef e macellaio turco il cui vero nome è Nusret Gökçe, sta per aprire un suo ristorante “Steakhouse” a Roma. Ad annunciarlo, è stato lui stesso con un post su Instagram, in cui sembra firmare un contratto su un tavolo al centro di un locale con alle sue spalle, su un muro, un immagine che lo ritrae mentre fa il suo iconico gesto di spargere il sale su un filetto di carne. Nella descrizione del video ha scritto: “Italy, 🇮🇹 are you ready? We are opening a restaurant in Rome (Italia sei pronta? Stiamo per aprie un ristorante a Roma)”. Non è ancora noto l’indirizzo esatto della Capitale in cui lo chef servirà i suoi piatti, che già sotto il suo post sono sorte una marea di polemiche.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”