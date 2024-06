Mantova, ennesima morte sul lavoro: un operaio 35enne ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario dell’impianto della fabbrica di Rivarolo Mantovano. Il tragico incidente è avvenuto questa durante la mattina di oggi, 21 giugno 2024, sotto gli occhi dei colleghi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Morte sul lavoro: operaio perde la vita in fabbrica

Sarebbe stato risucchiato e schiacciato da un macchinario durante il suo turno di lavoro nella fabbrica di laminati in vetroresina di Cividale Mantovano. Così ha perso la vita un giovane operaio dell’azienda specializzata nella lavorazione della plastica situata in provincia di Mantova. L’incidente, avvenuto durante intorno alle ore 8 di questo venerdì, è stato riportato dalle testimonianze dei colleghi che avrebbero assistito alla scena e tentato, purtroppo senza esito, di salvare il 35 enne. (Continua a leggere dopo la foto…)

La ricostruzione del tragico incidente

Il racconto dell’incidente è stato riportato dalla testata Rai News. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio aveva attaccato da poco il suo turno e i macchinari erano stati appena avviati. Qualcosa però è andato storto e l’uomo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario industriale per la laminazione composto da rulli. I colleghi avrebbero tentato di aiutare il 35 enne per estrarlo dagli ingranaggi e lanciando poi l’allarme ai soccorritori. Giunti sul posto, gli operatori del 118 non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo, morto per le gravissime lesioni riportate. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno interrogato i presenti ancora in stato di choc per l’accaduto. Gli agenti avrebbero posto sotto sequestro il macchinario e dato il via alle Indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

