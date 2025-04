Aprile è un mese molto intenso per gli appassionati di sport: molte discipline entrano nel rush finale, mentre altre iniziano a comunicare lo stato di forma dei diversi atleti. Che siate fan del calcio, dei motori, del tennis, del basket, del ciclismo o del pugilato, questa guida fa al caso vostro: abbiamo selezionato i 10 eventi sportivi più importanti di aprile.



1. Bayern Monaco vs Inter – Champions League, andata quarti

L’Inter è l’ultima italiana rimasta nella competizione europea e affronterà un avversario decisamente temibile la sera dell’8 aprile. Il Bayern Monaco di Kompany è infatti una squadra preparata e ben rodata: c’è però da dire che la compagine bavarese deve far fronte a una vera e propria emergenza infortuni, con ben 8 giocatori indisponibili di cui 5 titolari. L’Inter, com’è ovvio, non può comunque rilassarsi, ma deve essere pronta a cogliere questo ottimo momento.

2. Parigi-Roubaix 2025 – L’inferno del nord

La Parigi-Roubaix è una delle Classiche Monumento più amate in assoluto. Conosciuta anche come l’Inferno del Nord per via della sua durezza, si terrà il 13 aprile: partenza da Compiégne e arrivo, dopo 259,2 km, al velodromo di Roubaix. Tanti i ciclisti di spessore che parteciperanno, anche se il nome da tenere d’occhio è sopratutto quello di Tadej Pogacar: il miglior ciclista del mondo, infatti, ha dichiarato che prenderà parte alla storica gara.

3. GP del Qatar – MotoGP

La MotoGP di aprile parte dal Qatar, precisamente dal Lusail International Circuit nelle vicinanze di Doha, la capitale. Il tracciato, costato 58 milioni di dollari, ha un’estensione di 5.400 metri, circondati da alcune zone di verde sintetico che servono ad impedire che la sabbia del deserto invada la pista. Un circuito molto amato dai piloti, sopratutto per le sue curve veloci: qui si svolgerà la quarta tappa del Motomondiale, che al momento vede Alex Marquez in testa alla classifica.

4. GP del Giappone – Formula 1

La terza tappa del Mondiale di Formula 1 si svolge a Suzuka, in uno dei tracciati più iconici e provanti di tutto il calendario. Il circuito, di proprietà della Honda, si estende per 5,807 km e conta 18 curve, alcune delle quali straordinariamente celebri, come la sequenza delle Esse nel primo settore e la 130R. La sarà sarà caratterizzata da un nuovo asfalto, che richiederà la mescola più dura del campionato. La scuderia favorita è ancora una volta la McLaren, ma attenzione a Max Verstappen, campione in carica del circuito oltre che del Mondiale.

5. Freccia Vallone – Ciclismo

Una delle Classiche belghe, che si correrà mercoledì 23 aprile. La corsa partirà per la prima volta dalla cittadina di Ciney, nella provincia di Namur, mentre l’arrivo è previsto dopo 205,2 chilometri e in cima alla ripidissima e celebre salita del Mur de Huy, il suo punto focale della competizione; il tremendo strappo, l’elemento più entusiasmante, andrà affrontato ben tre volte. Il dislivello complessivo è di 3.060 metri, mentre le salite da scollinare sono ben undici.

6. Lakers vs Thunder – Ultimo confronto di regular season NBA

La stagione NBA volge al termine, ma prima di entrare nel vivo della post-season, prima con il torneo play-in e poi con i play-off, ci sono ancora alcuni scontri che vale la pena di vedere. Tra questi c’è sicuramente il doppio confronto tra Lakers e Thunder, che si affronteranno il 6 e il 9 aprile: entrambe le squadre sono in ottimo stato di forma e sono due possibili contender per il titolo finale. La squadra di Oklahoma City ha disputato una stagione straordinaria, conducendo per gran parte dell’anno la classifica della Western Conference, mentre i Lakers di Luka Doncic e LeBron James stanno concludendo la regular season per il meglio. Più che in ottica piazzamento, sarà interessante seguire queste sfide per un match up che potrebbe ripetersi al meglio delle 7 gare.

7. Liegi-Bastogne-Liegi – La Doyenne delle Classiche

Antichissima e rinomata gara che chiude il “trittico delle Ardenne”, la Liegi-Bastogne-Liegi si svolge il 27 aprile e vede i ciclisti impegnati per 252 km, con diverse e importanti salite nel tratto finale. La prima difficoltà sarà la cosiddetta Côte de Saint-Roch, che interviene praticamente subito (dopo 70 chilometri di corsa) e mette gli atleti davanti alla loro, primissima difficoltà.

8. Monte Carlo Masters – Finale

Dal 6 al 13 aprile si tiene il primo, grande torneo sulla terra rossa: i Masters 1000 di Monte Carlo. Sono ben cinque gli italiani in gara: Musetti, che è testa di serie n° 14 e azzurro più alto in classifica tra i partecipanti, Berrettini, Arnaldi, Sonego e Cobolli. Stefanos Tsitsipas sarà chiamato a difendere il titolo vinto nell’ultima edizione, dove ha trionfato in finale contro Casper Ruud.

9. Inter vs Milan – Derby di Coppa Italia

Quando si parla di calcio italiano, non c’è niente di intrigante come il Derby della Madonnina. Anche se non è valido per il campionato, uno scontro tra Milan e Inter è sempre garanzia di emozioni: le due compagini si sfidano per accedere alla finale della Coppa Italia, con la semifinale di andata prevista per il 2 aprile e quella di ritorno per il 23 dello stesso mese.

10. Chris Eubank Jr vs Conor Benn – Nati Rivali

Lo scontro tra Chris Eubank Jr. e Conor Benn si porta dietro una storia incredibile: entrambi i pugili, infatti, sono figli d’arte, e i loro padri sono stati grandi rivali negli anni ’90 dove si sono sfidati in due incontri validi per la cintura di campione mondiale. Non stupisce dunque l’hype che circonda la sfida che vede contrapposti i due eredi di questo confronto, in un match denominato pragmaticamente prima Born Rivals e poi Fatal Fury. Dopo anni di posticipi, a causa anche della positività di Benn al clomifene, finalmente ci siamo: appuntamento al 26 aprile.

