Questo weekend torna la MotoGP: il 13 aprile, a partire dalle 19, i piloti del Motomondiale si daranno battaglia sul circuito di Lusail, in Qatar, in quella che è la quarta tappa della competizione. Certo, è ancora presto per trarre delle conclusioni, ma questo evento può già rivelarsi fondamentale nello stabilire una gerarchia dei nomi in gara. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul prossimo, adrenalinico weekend a due ruote.

Il circuito del GP del Qatar

Il MotoGP del Qatar si corre sul Lusail International Circuit, che sorge alla periferia della capitale Doha. È stato costruito in poco più di un anno ed è costato 58 milioni di dollari, mentre l’inaugurazione è coincisa con il Grand Prix del Qatar del 2 ottobre 2004. La pista è lunga 5,4 km e circondata da erba artificiale per evitare la presenza di sabbia sulla pista. Entriamo ora nel dettaglio del circuito: il tracciato offre un buon mix di curve a media e alta velocità, con un paio particolarmente veloci e per questo molto apprezzate dai piloti; le principali possibilità di sorpasso si concretizzano a livello della curva 1, della curva 6 e della curva 16. Vi è anche un suggestivo rettilineo principale lungo oltre 1 chilometro. Una curiosità: nel 2008, su questo tracciato si è celebrato il primo Gran Premio notturno della storia, un evento che ha riscosso un grandissimo successo.

L’albo d’oro del MotoGP del Qatar

Prima di approfondire i favoriti del prossimo Gran Premio del Qatar, diamo un’occhiata al passato per riscoprire chi ha trionfato sulla pista qatariota.

2004 – Sete Gibernau

2005 – Valentino Rossi

2006 – Valentino Rossi

2007 – Casey Stoner

2008 – Casey Stoner

2009 – Casey Stoner

2010 – Valentino Rossi

2011 – Casey Stoner

2012 – Jorge Lorenzo

2013 – Jorge Lorenzo

2014 – Marc Márquez

2015 – Valentino Rossi

2016 – Jorge Lorenzo

2017 – Maverick Vinales

2018 – Andrea Dovizioso

2019 – Andrea Dovizioso

2020 – Non disputato

2021 – Maverick Vinales

2022 – Enea Bastianini

2023 – Fabio Di Giannantonio

2024 – Francesco Bagnaia

Entrando nel dettaglio, quindi, sono due le curiosità particolarmente interessanti da sottolineare: il fatto che Maverick Viñales è l’unico pilota attualmente in attività ad aver vinto più di una volta su questo circuito e il fatto che gli ultimi 3 campioni sono italiani.

MotoGP Qatar: favoriti e pronostici

È il momento di capire chi ha più possibilità di aggiudicarsi un GP che potrebbe rimescolare le carte in tavola: Marc Marquez resta uno dei principali candidati, ma la caduta maturata al COTA ha mantenuto la classifica corta, per cui lo spagnolo dovrà stare attento a non commettere alcun errore. E poi c’è il leader della classifica, il fratello Alex che conduce a un punto di vantaggio proprio su Marc. Arriviamo così al nostro Pecco Bagnaia, con un’interessante considerazione: se da un lato i primi tracciati erano sfavorevoli al pilota italiano, infatti, dal Qatar in poi si aprono una serie di circuiti più congeniali al pilota di Torino, che potrebbe quindi riavvicinarsi con prepotenza alla vetta.

Orari e dove vedere il MotoGP del Qatar

A che ora comincia il MotoGP? Per chi vuole godersi tutto il weekend, questa è la timetable degli eventi principali: si comincia giovedì alle 15 con la conferenza piloti, che anticipano le sessioni di prove libere in programma venerdì alle 14.40 e alle 18.55, rispettivamente Prima sessione e Pre-qualifiche. Arriviamo così a sabato pomeriggio, con le qualifiche della MotoGP alle 14.35 e la Sprint Race alle 18.55, valida per i primi punti. Infine, le gare, che si terranno domenica pomeriggio: la Moto3 comincia alle 16, la Moto2 alle 17.15 e la MotoGP alle 19.

Per quanto riguarda invece il broadcasting, tutto il fine settimana, dalle prove libere alla gara principale, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport, con particolare riferimento ai canali Sky Sport 1 e Sky Sport Moto GP. Non mancano le opzioni streaming come Sky Go e Now Tv. E non è tutto: se non avete nessun abbonamento, potrete comunque sintonizzarvi su Tv 8, che trasmetterà l’evento in chiaro.